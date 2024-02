Polícia conclui inquérito de morte em posto de combustível em Marataízes

O inquérito do homicídio de Tiago Costa de Oliveira, de 46 anos, foi concluído no último dia (15). Segundo a Polícia Civil, Tiago foi morto no dia 6 de fevereiro, em um posto de combustível, no bairro Cidade Nova, em Marataízes. A polícia concluiu que o atirador, um homem de 38 anos, agiu em legitima defesa, porém foi indiciado no porte ilegal de arma de fogo.

O delegado da Delegacia de Marataízes, Edson Lopes Junior, informou que o rapaz que foi morto tentou tomar a arma do que atirou.

“O Tiago e o homem de 38 anos já tinham uma desavença e acabou que, coincidentemente, se encontraram no posto. O Tiago era a pessoa que já o ameaçava e, por conta disso, estava andando armado, embora não tivesse o porte. No dia dos fatos, quando o homem de 38 anos tentava ir embora da loja de conveniência, o Tiago foi até ele, acreditando que estaria armado, tentou segurá-lo e tomar a arma dele. Nesse momento, o homem de 38 anos caiu no chão e o único meio que tinha para se defender era a arma que tinha ilegalmente, realizando um disparo que levou o Tiago a óbito”, disse o delegado.

Leia também: Achou! Foragido da justiça é recapturado dentro de casa em Cachoeiro

Ainda, segundo a PC, o inquérito concluiu que o homem de 38 anos agiu em legítima defesa. No dia do crime, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 16, já que não poderia usar aquela arma, que estava registrada para posse, ou seja, só poderia estar dentro de casa. No dia do crime ele foi internado sob escolta policial.

O delegado disse ainda que houve um terceiro envolvido, de 32 anos, que era amigo do Tiago Costa, o rapaz que morreu. “O indivíduo se apoderou de uma pistola que estava com ele e realizou vários disparos no homem de 38 anos. Em razão disso, a gente o indiciou na tentativa de homicídio. Ele se apresentou na Delegacia confessando ter atirado no homem de 38 anos, tendo a equipe localizado a arma utilizada, pistola Beretta 6.35. Ele responde ao crime em liberdade”, relatou Edson Lopes Junior.

“O setor de investigação da Delegacia de Marataízes trabalhou muito nesse caso, reuniu imagens, refez a dinâmica do crime e apreendeu a arma do outro homem. Ele acabou se apresentando, foi interrogado, liberado, já que não tinha mandado, e, claro, foi indiciado. Foi um trabalho bem completo de investigação”, ressaltou o delegado. Após a conclusão, o inquérito foi encaminhado ao Judiciário.