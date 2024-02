Polícia cumpre mandado de reintegração de posse de estrada em Mimoso

A Polícia Militar cumpriu mandado de reintegração de posse de uma estrada rural, na localidade de Pratinha, em Mimoso do Sul, nesta quinta-feira (29).

O pedido de desocupação da área foi feito pelo prefeito Peter Costa por meio de uma ação judicial, uma vez que o local não se enquadra nas condições exigidas para ocupação nos termos da Reforma Agrária.

Não houve resistência das pessoas que ocupavam a localidade e as barracas foram retiradas sem maiores transtornos.

