Polícia prende no Rio de Janeiro suspeito de homicídio em Bom Jesus do Norte

A Delegacia de Polícia de Bom Jesus do Norte e com o apoio da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), cumpriu, nesta terça-feira (6), mandados de busca e apreensão e de prisão temporária nas localidades de Santo Eduardo e Santa Maria, distritos do município de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Participaram da operação 17 policiais civis das delegacias de Bom Jesus do Norte, Apiacá, Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Delegacia Especializada de Investigação Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Sul.

A operação foi deflagrada para prender dois integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua no Estado do Rio de Janeiro, e que, por disputas de domínio do tráfico de drogas, no dia 27 de novembro do ano passado, foram à cidade de Bom Jesus do Norte e mataram um homem, de 20 anos, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra ele no momento em que se encontrava dormindo na própria residência.

Na operação, foi cumprido o mandado de prisão em desfavor de um indivíduo de 19 anos, apontado pelas investigações como um dos executores do homicídio. Em outra residência, foram apreendidos oito aparelhos celulares, 60 buchas de maconha, 48 pinos de cocaína, 29 papelotes de cocaína e R$ 7.463,00 em espécie.

Três mulheres, de 19, 20 e 64 anos, foram presas na residência e encaminhadas à 146ª Delegacia de Polícia de Campos dos Goytacazes, onde foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Elas serão encaminhadas ao sistema prisional do Rio de Janeiro. Ainda segundo as investigações, as duas mulheres, de 19 e 20 anos, são oriundas de Vila Velha e foram cooptadas para atuarem no tráfico de drogas na cidade fluminense.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo de 19 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça. Um outro homem, de 30 anos, apontado também como executor do crime, não foi encontrado. Contra ele, consta um mandado de prisão temporária e, por conta disso, agora passa a ser considerado foragido da Justiça.