Polícia prende suspeitos de tráfico e apreende drogas em Alegre

Na madrugada deste sábado (10), os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão ptrenderam dois homens e apreenderam dinheiro, cocaína, maconha e comprimidos de LSD, droga sintética.

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi por volta das 02h15min e os policiais ralizavam o patrulhamento pela BR482, Zona Rural de Alegre, dois quilômetros antes da chegada do município, quando visualizaram um Gol de cor branca, com o farol apagado e acima da velocidade da via.

Durante a verificação, dois homens foram abordados e com eles localizaram R$ 390,00, porém, ao realizarem buscas no interior do carro, localizaram, por baixo do banco do carona, uma sacola contendo 19 comprimidos de LSD, droga sintética, uma sacola contendo cocaína, aproximadamente 12g e maconha.

Diante o flagrante, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos até a 6° Delegacia Regional de Alegre.