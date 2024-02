Polícia procura suspeito de tentar matar tio e primo em Alegre

A Polícia Militar está procurando um homem de 32 anos, suspeito de tentar matar a tiros o tio, de 58 anos e o primo, de 21 anos, na localidade de Nova Jerusalém, zona rural de Celina, em Alegre. De acordo com a PM, a tentativa de homicídio aconteceu na manhã desta quarta-feira (31).

Segundo a PM, os militares foram acionados por populares informando que estaria acontecendo uma tentativa de homicídio. No local, os policiais fizeram contato com uma das vítimas, de 58 anos, que relatou que seu sobrinho, de 32 anos, ao se deparar com ele e seu filho de 21 anos, sacou uma arma de fogo e começou a atirar em direção a ambos. Um dos disparos acertou seu braço e outro o seu veículo.

A vítima informou ainda que, para se defender, desferiu golpes de madeira no suspeito, tentando parar as agressões. Nisso, o suspeito fugiu em direção a uma mata próxima tomando destino ignorado. Seis viaturas da Polícia Militar realizaram buscas pela região, inclusive a pé em algumas áreas, porém o suspeito não foi localizado no momento do fato.

Por conta dos ferimentos, a vítima de 58 anos foi encaminhada ao Pronto Atendimento do município de Alegre. Em seguida, foi liberado e conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre para prestar esclarecimentos.