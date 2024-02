Prefeitura de Vitória prepara concurso com 100 vagas para a Guarda Municipal

O ano de 2024 vai ser marcado por mais um avanço na segurança pública de Vitória. A Guarda Civil Municipal de Vitória ganhará um reforço no efetivo mediante a abertura de concurso público.

“Assinamos o contrato com a instituição que realizará o certame e, em breve, abriremos as inscrições da prova que selecionará os futuros Guardas Civis da capital. Esta é mais uma das grandes realizações na segurança feitas pela nossa gestão. Ao longo destes três anos, promovemos a valorização integral e o fortalecimento da categoria com novos Planos de Cargos, Carreira e Vencimento e atualizamos o Estatuto da Guarda Civil Municipal”, pontuou o prefeito, Lorenzo Pazolini.

O edital do concurso deverá ser lançado até março, mas já é possível afirmar que os candidatos deverão ter, no máximo, 30 anos e altura de, no mínimo, 1,60m para mulheres e 1,65m para homens. Serão abertas 100 vagas e a banca da seleção será a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

“Esta é mais uma medida estruturante para a Segurança Pública Municipal que dá melhores condições e maior operacionalidade para nossa Guarda”, destacou Amarilio Boni, secretário de Segurança Urbana de Vitória.

Com 20 anos de existência, a instituição possui 427 agentes e atua tanto na ostensividade quanto na segurança viária da cidade. “O efetivo aguarda ansiosamente por essa nova turma, que vem para somar e ampliar o serviço de qualidade que vem prestando no município”, completou a comandante da Guarda Municipal, Dayse Barbosa.