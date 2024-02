Processo Seletivo! Inscrições para diversas áreas foram prorrogadas

As inscrições do Processo Seletivo nº 01/2024 para área da Educação, Assistência Social e Meio Ambiente em Iúna foram prorrogadas. Agora, são até 17h desta sexta-feira (1).

As vagas são para contratação provisória de Orientador Social, Professor A-DT Libras, Professor A-DT Braile, Professor B-DT Geografia, Professor B-DT Português, Psicólogo, Assistente Social e Agente de Suporte Operacional.

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve ler o Edital 01/2024, seus anexos, eventuais retificações e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

As provas serão realizadas no dia 10 de março, das 9h às 11h, na EEEFM Santíssima Trindade, Rua Terpinha Lacerda, s/nº., bairro Guanabara.

