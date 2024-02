Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes reúne centenas de fiéis

Devoção, tradição e fé marcaram a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que chegou à sua 135ª edição, envolvendo devotos de Itapemirim, e de Marataízes, de onde foi feita, pelas águas do rio Itapemirim, a tão aguardada travessia fluvial. A imagem da santa foi conduzida em um barco, acompanhada por fiéis em outras embarcações menores.

Nesta sexta-feira (2), dia da padroeira, é feriado municipal e logo pela manhã, às 5h, uma alvorada festiva marcou um cortejo pelas principais ruas da Barra do Itapemirim. Às 9h ao lado da centenária Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, dezenas de devotos participaram da Missa Solene presidida pelo padre Josimar Azevedo Pirovani, pároco da Paróquia Santíssima Trindade que, na ocasião, celebrou a Primeira Eucaristia de 5 crianças. O ato religioso ocorre quando as crianças católicas recebem o Corpo e o Sangue de Cristo (sob a forma de pão e vinho) pela primeira vez.

“Só quem é católico e morador de Marataízes sabe a emoção que é celebrar esse sacramento tão importante (Primeira Eucaristia) nesta data que homenageia nossos pescadores que passam dias em alto mar para trazer sustendo às famílias, que Nossa Senhora dos Navegantes derramam suas bênçãos sobre essas crianças e nas embarcações de cada um desses pescadores que saem da nossa cidade todos os dias”, enfatizou a Rosilene Albanez Salgado, devota de Nossa Senhora.

Do dia 24 de janeiro a 1° de fevereiro, a comemoração contou com Missas, Celebrações da Palavra, show da banda Marajah, Noite Mariana com a Renovação Carismática Católica (RCC), novena e a tradicional procissão terrestre.

“Temos abacaxi, belas praias, falésias e um povo de fé. Há 135 anos a devoção a mãe dos navegantes é também uma das belezas que temos e ao longo dos anos alimentou muitos homens e mulheres, curou muitas feridas, fortaleceu muitos corações cansados”, destacou o padre Josimar.

Ele continuou: “Quantas pessoas foram e são restauradas? Muitos homens e mulheres reorientam as suas vidas a partir da devoção a Senhora dos Navegantes. Sendo assim, queremos continuar celebrando com muito zelo e fé essa festa que faz parte da nossa história e cultura”.

Fotos: Gleice Campos – Pascom