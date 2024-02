Proposta que desafoga hospitais públicos no ES divide opiniões

Foi aprovado, nesta segunda-feira (19), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), projeto de lei que possibilita que vítimas de acidentes de trânsito sejam levadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), para hospitais conveniados aos seus planos de saúde.

O projeto foi aprovado com uma emenda aditiva do autor da proposta deputado Hudson Leal (Republicanos) e do deputado Vandinho Leite (PSDB), acrescentando um parágrafo ao artigo 2º da matéria, determinando que os hospitais deverão informar aos gestores do Samu e do Corpo de Bombeiros para quais operadoras prestam serviços.

O relator do PL foi o vice-presidente do colegiado, deputado João Coser (PT), que ofereceu relatório pela aprovação, acatando a emenda proposta. “A ideia do projeto é reduzir as filas em hospitais públicos. Se você tem um plano, é natural que você seja dirigido a um hospital que atenda o seu plano, o que desafoga também o custo do serviço público”, comentou.

O único voto contrário ao projeto foi do presidente da comissão, deputado Tyago Hoffmann (PSB). “A intenção do deputado Hudson Leal é a melhor possível, que é reduzir custos para o SUS. (…) Mas é importante lembrar que o atendimento do Samu requer muita velocidade, agilidade e tomada de decisões rápidas. Hoje o Samu tem os hospitais de referência para os casos de trauma, AVC, queimaduras”, argumentou o parlamentar.

“Eu acho muito arriscado você dar a esse profissional que está ali, salvando uma vida naquele momento, a responsabilidade de ter que tomar uma decisão de para qual hospital levar esse paciente. Hoje ele já tem a referência”, concluiu Hoffmann.