Quarta-feira (14) de Cinzas de tempo abafado e quente no Espírito Santo

O tempo segue estável em todo o Espírito Santo na quarta-feira (14). De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, o sol predomina e não previsão de chuva no Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

Na Região Sul, sol entre nuvens e possibilidade de chuva esparsa à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 38 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.