Quer brilhar no Carnaval? Veja os cuidados com a maquiagem e purpurina

É no Carnaval que as pessoas abusam do brilho para se divertir na folia. Mas para aproveitar o feriadão com saúde, é importante tomar alguns cuidados com a maquiagem e o excesso de purpurina. Pensando no seu bem estar, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro foi buscar a opinião de especialistas sobre como se enfeitar, mas sem correr riscos.

A dermatologista Nathália Caliari explicou que o glitter, por exemplo, pode causar irritação e alergias na pele se não forem observadas algumas orientações. “Muitas pessoas preferem comprar aquele glitter que vende em papelaria que é um perigo para a pele. Na composição dele tem metais mais pesados. São extremamente irritativos, provocam alergias e devem ser evitados”.

A médica lembrou ainda que existem maquiagens que já possuem brilho na sua composição e são dermatologicamente testadas. “Essas sim estão liberadas para uso. Mas é sempre bom testá-la dois dias antes de utilizá-las em alguma área do corpo que não seja o rosto. Geralmente a gente testa no punho para ver se não vai ter nenhuma reação”, afirmou.

Cuidados com a maquiagem e purpurina

Outro cuidado com a maquiagem e purpurina, segundo a dermatologista, é após a folia retirar toda a maquiagem antes de dormir. “Se for uma maquiagem mais pesada, que tem alguma cola, utilizar um demaquilante bifásico, que é à base de óleo. Depois de retirar, lavar o rosto com sabonete específico e hidratar a pele”.

As pessoas também devem evitar muita maquiagem na área de pálpebra, já que é uma região sensível. “Importante também não usar essas partículas brilhosas em volta do nariz para não correr o risco de aspiração. Além disso, não é recomendado o uso em áreas que já estão mais sensíveis, como por exemplo, uma pele que tem muita acne, ou com alguma dermatite prévia porque pode irritar ainda mais”.

A recomendação também é não compartilhar maquiagem. “Às vezes usa um protetor labial, passa para alguém, tem herpes e acaba contaminando”.

Aliada a todas essas dicas, é fundamental usar o filtro solar, no mínimo com o fator de proteção 30, antes de fazer a maquiagem para curtir a folia.