Rede escolhe sindicalista para disputar prefeitura em Cachoeiro

O partido Rede Sustentabilidade divulgou, nesta quinta-feira (1), quem será o seu representante na disputa pela Prefeitura de Cachoeiro durante as eleições municipais em outubro deste ano.

De acordo com a legenda, o nome do empresário e sindicalista Wesley Correa foi escolhido em reunião realizada pela Executiva Municipal, que também definiu a composição de pré-candidatos a vereadores.

LEIA TAMBÉM: Coronel da PM se coloca à disposição para pré-candidatura a prefeito

O pré-candidato também é coordenador político da Rede Sustentabilidade no Sul do Espírito Santo. Conforme explica a sigla, ele se alinha com o governador Renato Casagrande (PSB) e vem tendo reuniões com partidos que estão na base do governo estadual.

“A seriedade das ações do Poder Público precisa pensar em Cachoeiro a longo prazo, sem esquecer na melhoria de vida e renda de forma imediata de toda população de Cachoeiro”, disse Wesley Correa.

Trajetória

Além de empresário do setor financeiro, Wesley Correa tem uma longa história nos bastidores da política. Na bagagem ele carrega experiências de trabalho nas campanhas do ex-prefeito Roberto Valadão, nos anos 2000 e 2004, e do deputado federal e empresário Camilo Cola, nos anos 2006 e 2010.

Segundo o Rede Sustentabilidade, ele também foi candidato a vereador, em 2016, e se dedicou a ajudar a fortalecer o Sindicato dos Servidores Municipais de Cachoeiro de Itapemirim, onde seu irmão, o sindicalista e professor Jonathan foi presidente.