Resultado da Mega-Sena: 3 apostas faturam prêmio no ES

O resultado da Mega-Sena, sorteada neste sábado (25), foi favorável para, pelo menos, três apostas registradas no Espírito Santo.

Os apostadores acertaram 5 números do concurso 2692 e vão embolsar o prêmio de R$44.288,17 cada. os números sorteados foram: 09-33-45-55-56-59.

As apostas capixabas vencedoras foram registradas nos municípios de Afonso Cláudio, Vila Velha e Vitória.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 120.000.000,00.