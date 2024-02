Romaria do Terço dos Homens terá mais de 470 participantes do Sul do ES

A coordenação do Movimento Terço dos Homens da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim organiza diversas caravanas no Sul do Espírito Santo, que vão participar da 16ª Romaria Nacional do Terço dos Homens. O evento acontece entre os dias 23, 24 e 25 de fevereiro, no Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida do Norte, em São Paulo.

A Romaria, que reuniu mais de 70 mil devotos em 2023, vai contar com 10 ônibus da Diocese de Cachoeiro (2 de Cachoeiro, 2 de Iúna, 2 de Dores do Rio Preto, 1 de Guaçuí, 1 Bom Jesus do Norte, 1 Castelo e 1 de Venda Nova do Imigrante). Aliás, cerca de 470 ‘tercistas’ participarão dessa, que promete ser a maior romaria do ano ao Santuário Nacional e traz como tema “Terço dos Homens: celebrar a Palavra de Deus na Casa da Mãe” e o Lema: “Tua Palavra é luz do meu caminho”. Salmo 119.

As atividades da romaria terão início nesta sexta-feira (23), com uma missa de abertura no Altar Central da Basílica às 19h30. Em seguida, uma procissão luminosa seguirá até o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho. No entanto, depois da celebração, a partir das 23h, grupos oracionais se reunirão em vigília na Capela do Santíssimo.

No sábado (24), dia com maior concentração de devotos, a missa solene campal será realiza às 7h30 na Tribuna Dom Aloísio Lorscheider. O Terço Solene e Consagração à Nossa Senhora será às 14h no Altar Central.

Aliás, o dia conta também com show musical Canções de Amor e Fé, na Tribuna Dom Aloísio Lorscheider, às 20h30.

Programação será encerrada no domingo (25)

Já no domingo (25), data de encerramento do encontro, a missa de envio da romaria acontecerá às 8h, no Altar Central do Santuário. Em seguida, às 9h, os devotos seguem em procissão até a Tribuna Dom Aloísio.

Aliás, a última atividade do 16º Romaria Nacional do Terço dos Homens será uma missa às 18h no Altar Central da Basílica.

Pablo Daré, 34 anos, é ‘tercista’ da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Castelo e conta que já participou de 5 edições do evento, mesmo assim, o gerente comercial afirma está ansioso pela sexta experiência.

“Já estou com as malas prontas! Sairemos de Castelo amanhã (22) às 19h. Faremos uma parada na sexta-feira (23) às 7h na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP) onde participaremos de uma Santa Missa. Depois, seguiremos viagem até o Santuário de Aparecida onde participaremos da programação da 16ª Romaria Nacional”, contou.

No entanto, ao realizar a inscrição para o encontro nacional, 50 homens são sorteados para rezar no sábado o Terço Solene e a Consagração, este dia, tão especial da Romaria, vai contar novamente com a participação de um ‘tercista’ da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

“Mais uma vez fomos abençoados no sorteio e, pelo segundo ano consecutivo, teremos um representante do nosso grupo no Terço Solene às 14h no Altar Central. Nessa ocasião, cada homem reza uma ‘Ave Maria’ de cada dezena. O sorteio para participar deste momento é feito pela organização do Santuário entre os milhares de homens do Brasil. E neste ano, são mais de oitenta mil romeiros inscritos. Sendo assim, nosso grupo sendo sorteado por 2 anos consecutivos, é muita benção!”

Terço dos Homens

O Terço dos Homens é um movimento espontâneo de grupos de homens que se reúnem para rezar o terço em paróquias e comunidades da Igreja Católica do Brasil. O terço tem como objetivo colocar em sintonia as orações e reflexões da comunidade.