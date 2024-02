Sambão do Povo recebe o “Capixabas Unidos Contra a Dengue”

O carnaval de Vitória contou com uma mensagem importante no primeiro dia de desfiles das escolas de samba, no Sambão do Povo, nesta sexta-feira (2). Com o tradicional bloco “Que Loucura”, a ala “Capixabas Unidos Contra a Dengue” levou muita conscientização à população sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti.

Reunindo profissionais de saúde estaduais e municipais, a ala mostrou na avenida mensagens sobre a importância de unir forças de toda sociedade e o poder público contra a dengue.

Junto ao bloco, outras temáticas da saúde também foram abordadas, como a saúde mental e a importância da vacinação, com a presença do Zé Gotinha.

Assim como a mensagem levada pelos profissionais de saúde na folia, lembre-se que você também faz parte do combate à dengue. Uma vez por semana, faça uma vistoria em sua casa para eliminar possíveis focos do mosquito.