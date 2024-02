Não é Não: ação alerta contra assédio sexual no Carnaval do ES

Segundo o Governo Federal, 45% da população feminina já teve o corpo tocado sem consentimento em lugares públicos. Durante o Carnaval, muitas mulheres são vítimas de violência, abuso e importunação sexual; seja nas ruas ou em ambientes fechados.

Portanto, seguindo a Campanha Nacional do “Não é Não – Mulheres Seguras”, a Secretaria Estadual das Mulheres (SESM), em parceria com a Secretaria do Turismo (Setur), fará uma ação intensa durante o Carnaval de Vitória, nesta sexta-feira (2) e sábado (3) de 19h a 0h, na entrada dos foliões no Sambão do Povo, em Vitória.

Com distribuição de materiais informativos – em formato de folders e leques -, carimbos do “Não é Não”, camisinhas femininas, e outras ações, a Secretaria visa informar as mulheres sobre a importância da denúncia em casos de assédio sexual, violência e misoginia.

“O Carnaval é uma grande festa em que, infelizmente, muitas mulheres são importunadas, com isso a secretaria traz a Campanha do Não é Não, para mostrar que é crime e a denúncia precisa ser feita. É importante a divulgação dos canais de proteção às mulheres, elas precisam se sentir seguras e acolhidas em casos de assédio, principalmente pelas autoridades ali presentes”, relatou Jacqueline Moraes, secretária Estadual das Mulheres.

Jacqueline Moraes enfatiza que os homens também precisam estar atentos sobre a campanha, seja para que saibam que depois do não, tudo é assédio, seja para que participem dessa ação. “Os homens podem e devem agir caso presenciem outra pessoa cometendo este crime de importunação sexual”.

Além disso, por conta da parceria com a Liesge, Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial, no verso dos leques, os foliões encontrarão os sambas enredos das 14 escolas de samba que vão desfilar nos dois dias do Carnaval de Vitória.

Durante a ação, artesanatos produzidos por mulheres capixabas serão sorteados para quem participar da campanha e postar fotos marcando as redes sociais da SESM e da Setur.

Disque Denúncia: 181

Polícia Militar: 190

Central de Atendimento à Mulher: 180

Centro Margarida – Macrorregião Metropolitana: (27) 2180 – 0315