Saúde: Venda Nova publica editais para contratação de profissionais

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante publicou, nesta terça-feira (27), editais para contratação de profissionais da Saúde para atuação no município.

As vagas são para pediatra e agente comunitário de saúde. O munícipe pode conferir os editais na íntegra na aba “Concursos e Editais”, na página inicial do site da Prefeitura.

O Edital de Convocação para Suprimento de Vagas dispõe de duas vagas para médico especialista pediatra de acordo com o Edital 001/2022. Já o edital 001/2004, dispõe da contratação de agente comunitário de saúde, com atuação na regional Vargem Grande.

