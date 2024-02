Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo tem novo gestor

O novo secretário de Segurança Pública do Espírito foi anunciado, nesta segunda-feira (5), pelo governador Renato Casagrande (PSB). Quem assumirá oficialmente a pasta será o atual superintendente da Polícia Federal no Estado, Eugênio Ricas.

Ele chega ao cargo após o coronel Alexandre Ramalho ter se afastado da função para analisar o seu futuro na política.

“Eugênio Ricas, atual Superintendente da Polícia Federal no ES, será o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo. A continuidade e fortalecimento das ações do programa Estado Presente são condições fundamentais para garantirmos o acesso da população mais vulnerável às políticas públicas e de tornar o estado cada vez mais seguro. Seguimos nesse caminho”, escreveu o governador em sua rede social.

Essa não é a primeira vez que Ricas assume uma função de gestão no Governo do Estado. No governo Paulo Hartung, o superintendente da PF foi secretário estadual de Controle e Transparência (2015-2018). Já na gestão Casagrande, ele comandou a Secretaria de Justiça (2013-2014).