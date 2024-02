Semana começa com tempo nublado e abafado no Sul do ES

Esta segunda-feira (05) será de céu nublado em grande parte do Espírito Santo, devido a umidade trazida por ventos costeiros. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, há possibilidade de chuva rápida pela manhã, na região Nordeste com abertura de nuvens no decorrer do dia.

Na Grande Vitória, Noroeste e extremo Norte, céu nublado mas sem previsão de chuva. Na região sul e serrana, sol e aumento de nuvens a tarde, com possibilidade de pancada rápida de chuva a tarde/noite.