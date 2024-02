Sexta-feira (23) de tempo instável em todo o Espírito Santo, veja previsão

A sexta-feira (23) segue com tempo instável e chuva em alguns momentos do dia, em todo o Espírito Santo. De acordo com o Incaper, a influência de um sistema de baixa pressão atmosférica, em alto mar, associado aos ventos úmidos oceânicos que sopram em direção ao continente, favorecem a formação de nuvens de chuva em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral, com possibilidade de rajadas mais fortes em alguns trechos do litoral sul.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chuva rápida em alguns momentos do dia. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31°C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chuva rápida em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, céu nublado, e chuva esparsa em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 32 °C.