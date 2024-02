Sêxtuplos capixabas: Eloá e Maytê tem alta hospitalar nesta quarta (7)

A família de Quezia Romualdo e Magdiel Costa se prepara para uma nova fase. Depois de quatro meses, todas as crianças estarão – finalmente – em casa. As gêmeas Eloá e Maytê receberam alta do hospital São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (7), às 11h, para se juntarem aos irmãos Henry e Lucca, e a irmã mais velha Heloísa.

O nascimento dos sêxtuplos foi notícia em todo o Brasil, um parto de alto risco que envolveu uma equipe de 32 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras. Um caso raríssimo, uma vez que a gestação ocorreu de forma natural. Estima-se que a probabilidade de uma mulher ficar grávida de sêxtuplos é de uma para cada 4,7 bilhões. No Brasil, um levantamento realizado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), em 2020, mostrou que as gestações únicas correspondem a 97,7% dos casos, as duplas a 2,1% e triplas ou mais, a 0,05%.

Foi a primeira vez que um parto com tantos bebês foi realizado no São Bernardo Apart Hospital, o que exigiu dedicação de muitos profissionais ao longo dos últimos quatro meses. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que um em cada dez bebês que nascem no mundo é prematuro, ou seja, antes de completar 37 semanas de gestação. Théo, Matteo, Lucca, Henry, Eloá e Maytê nasceram com 27 semanas de gestação, no dia 01 de outubro de 2023, o que fez deles prematuros extremos. Matteo e Théo lutaram bravamente pela vida, mas não resistiram. Apesar disso, dar a alta para quatro gêmeos – que agora seguirão sob cuidado integral da família – é motivo de muito orgulho para o hospital.

“É com grande alegria que anunciamos a alta hospitalar das gêmeas Maytê e Eloá para se juntarem aos irmãos Henry e Lucca nessa nova fase da vida, em que continuarão se desenvolvendo juntos em casa, ao lado dos pais e da irmã mais velha. Foram mais de 120 dias de internação com suporte multidisciplinar na unidade de terapia intensiva neonatal, que trazem um sentimento de gratidão e felicidade de participar desse momento único da história do hospital e de todo o corpo clínico, que é ver esses quatro irmãos em casa, juntos da família”, comemora a médica Júlia Mattedi, diretora técnica do São Bernardo Apart Hospital.

A prematuridade extrema é uma das principais causas de morte em recém-nascidos no país. Isso acontece porque é nas últimas semanas de gravidez que o sistema cardiorrespiratório se desenvolve por completo. Antes desse amadurecimento, a criança enfrenta grandes dificuldades para se adaptar à vida fora do útero.

Os irmãos nasceram com menos de 1kg e enfrentaram muitas batalhas para chegarem até aqui, sempre com o suporte e a dedicação de uma grande equipe de profissionais. Henry foi o primeiro a ter alta, no dia 05 de janeiro. Três dias depois, em 08 de janeiro, foi a vez de Lucca ir para casa. Agora, Eloá e Maytê vão se juntar aos irmãos para completar a alegria da família.