Sol volta, mas ainda pode chover nesta quinta (1°). Confira a previsão!

A quinta-feira (1º) com predomínio de sol, entre algumas nuvens em todo o Estado. Aumento de nuvens e pancadas de chuva a tarde e noite, na poção sul Caparaó e Serrana. Nas demais regiões, tempo será estável e sem previsão de chuva, de acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 33 °C.

Leia também: Frio no verão? Fevereiro terá chuva acima da média e invernada

Na Região Sul, aumento de nuvens, e previsão de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, aumento de nuvens, e previsão de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Norte, sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 37 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 34 °C.