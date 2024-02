Sorteio da Mega-Sena: aposta acerta os seis números e fatura bolada

Uma aposta de Brasília, no Distrito Federal, acertou os seis números sorteados na noite deste sábado (3), e faturou sozinha R$ 94.839.718,02. No Espírito Santo, duas apostas de Linhares e Vila Velha, acertaram a quina e cada uma levou para casa R$ 57.025,61.

A saber, os números sorteados do Concurso 2684 foram: 17 – 26 – 45 – 46 – 48 – 53

Outras duas apostas acertaram a quina da Mega-Sena. Um ganhador do Rio Branco, no Acre, acertou os cincos números do sorteio e vai levar R$ 171.076,83. Já um bolão feito na cidade de Atalaia, em Alagoas, acertou os cincos números e faturou R$ 114.051,14.

O próximo concurso da Mega-Sena acontece na terça-feira (6) e as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.