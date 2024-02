Suspeito de assaltar e roubar pertences de mulheres é preso em Guaçuí

Foi preso, na manhã desta terça-feira (20), um homem de 20 anos suspeito de assaltar duas mulheres e roubar os pertences delas na última segunda-feira (19), no bairro da Palha, em Guaçuí, região do Caparaó do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, um adolescente de 15 anos também foi apreendido por suspeita de envolvimento no crime.

De acordo com as investigações, no dia do crime, os assaltantes usaram bicicletas e um deles portava uma arma de fogo, onde chegaram a abordar duas mulheres que estavam passando na rua e roubaram dois aparelhos celulares, dinheiro e um cartão de crédito.

No entanto, a equipe policial chegou a se deslocar ao local do roubo e verificou que toda a ação foi registrada por câmeras de segurança de uma empresa, sendo possível identificar os autores do crime. Os assaltantes foram encontrados e presos na pracinha da Igrejinha, na região da Rua do Norte. Na abordagem, foi encontrado com o adolescente um dos aparelhos celulares roubados.

Na Delegacia, as vítimas reconheceram os dois suspeitos como sendo os autores do crime. Eles já tinham passagens pela polícia pelos crimes de furto qualificado e roubo, e já cumpriram internação no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

O detido de 20 anos foi autuado pelo crime de roubo qualificado e foi feito um ato infracional com relação ao adolescente e encaminhado para o Centro de Detenção Provisório (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. Já o adolescente encontra-se na Delegacia Regional (DR) de Alegre, aguardando a deliberação sobre o pedido de internação.