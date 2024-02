Suspeito de gerenciar o tráfico de drogas é preso em Presidente Kennedy

Um homem de 27 anos, suspeito de gerenciar o tráfico de drogas na localidade de Marobá, em Presidente Kennedy, foi preso na manhã desta terça-feira (20), na mesma região. De acordo com a Polícia Civil, com o suspeito, foram apreendidos dinheiro, drogas, uma faca, uma touca e um celular.

Informações da PC indicam que após receber informações anônimas sobre o paradeiro do suspeito, os policiais civis da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy, se dirigiram ao local e efetuaram a prisão do homem, que estava escondido em um barraco próximo ao mangue.

Os policiais realizaram a abordagem e foi encontrada na mochila do detido uma quantidade de 215 gramas de maconha prensada em forma de tablete, R$ 167,00 em espécie, uma faca, uma touca e um celular.

O suspeito foi conduzido à Delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, além do cumprimento do mandado também por tráfico de drogas. Posteriormente, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanecerá sob custódia.

Segundo o titular da DP de Presidente Kennedy, delegado Thiago Vianna, o detido é apontado por gerenciar o tráfico de drogas na região de Marobá.

