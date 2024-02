Suspeito de matar mulher a facadas em Jerônimo Monteiro é preso no RJ

Foi preso, na manhã desta sexta-feira (23), um homem de 62 anos, suspeito de matar a facadas Antonia Moura Oliveira, de 53 anos, em Honório Gurgel, na zona Norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na última terça-feira (20), no bairro Vila Cruzeiro, Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a PCES, policiais militares (PMES) foram acionados para verificar a informação de que uma mulher havia sido assassinada no bairro Vila Cruzeiro, Jerônimo Monteiro. O crime teria ocorrido na residência da vítima e que o autor fugiu em um carro. Militares foram ao local, constataram o crime e acionaram a Perícia da Polícia Científica (PCIES).

Após um trabalho conjunto de troca de informações e ações de inteligência entre policiais civis da Delegacia de Jerônimo Monteiro, da PCES e da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários (Delfaz) da PCERJ, foi identificado que o autor teria fugido para o Estado do Rio de Janeiro e estava escondido em Honório Gurgel, na zona Norte do Rio de Janeiro.

Já nesta sexta-feira (23), foi cumprido um mandado de prisão contra o homem de 62 anos, expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Jerônimo Monteiro. Questionado sobre os fatos relacionados aocrime, o autor manteve-se em silêncio.

“O fortalecimento entre as forças de segurança é uma importante ferramenta no combate ao crime e em defesa da sociedade”, destacou o chefe da 6ª Delegacia Regional de Alegre, delegado Fábio Teixeira Machado.

Após o cumprimento do mandado, o preso foi custodiado na POLINTER/RJ e será encaminhado para o CDP de Benfica-RJ, onde permanecerá à disposição da Justiça, podendo ser recambiado para o Espírito Santo no futuro.