Suspeito tenta fugir de moto, mas acaba preso em Marataízes

Um homem foi detido na noite da última quinta-feira (1º), após ser flagrado recebendo uma sacola preta das mãos de outro suspeito no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes, litoral Sul do Espírito santo.

A PM informou que o suspeito estava em uma moto pegando uma sacola de outro homem. Os militares viram e tentaram realizar a abordagem, mas o motociclista fugiu. O segundo suspeito fugiu a pé, não sendo alcançado.

Entretanto, os militares foram atrás do motociclista e pediram para que ele parasse o veículo, porém, ele não obedeceu e continuou fugindo. Minutos depois, os militares conseguiram encontrar o motociclista na Barra de Itapemirim.

No entanto, os policiais acionaram os sinais sonoros e luminosos da viatura para que o motociclista parasse, mas ele novamente não obedeceu. Como a pista estava molhada devido à chuva, o motociclista acabou se assustando e caiu. Ele foi socorrido para o Pronto Atendimento do município.

Ao refazer o percurso, os militares encontraram a sacola preta com um pino de cocaína, oito pedras de crack, uma porção de haxixe, dez buchas de maconha, um celular e uma balança.

Portanto, após atendimento médico, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.

