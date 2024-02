Trecho da BR-101 em Mimoso do Sul é totalmente liberado

O trecho da BR-101 Sul, no município de Mimoso do Sul, foi totalmente liberado para o tráfego de veículos por volta das 12h30. A vista foi interditada na altura do km 444 por volta das 9h40, após um grave acidente envolvendo três carretas e um veículo de passeio.

No fim da manhã, o sentido norte foi liberado, e o trânsito começou a fluir no pare e siga somente para os automóveis.

Após a liberação, por volta das 14h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que o trânsito segue lento no trecho, com filas de congestionamento nos dois sentidos. Os motoristas precisam ter atenção ao passar pelo trecho.