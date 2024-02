Trecho do Basílio Pimenta será interditado nesta quarta-feira (14)

Na próxima quarta-feira (14), o cruzamento entre a rua Basílio Pimenta e a avenida José Félix Cheim, no Centro, será interditado para o tráfego de veículos, em função do início das obras de pavimentação que serão realizadas no entorno.

Trata-se de mais uma etapa da nova rede de macrodrenagem de Cachoeiro. Com a conclusão do assentamento das galerias de concreto, as equipes darão início à recuperação viária da Linha Vermelha, nas imediações do Museu Ferroviário, o que impossibilitará o trânsito na região.

A partir da interdição, os condutores que utilizam a rua Basílio Pimenta como acesso ao Centro deverão optar por vias alternativas. Uma delas será a rua Reinaldo Machado, via que também poderá ser utilizada pelos motoristas que desejam realizar o caminho inverso: do Centro ao Basileia.

Já os que quiserem acessar o bairro Basileia, a partir da rua Bernardo Horta, terão como principal alternativa realizar o contorno pela praça Pedro Cuevas Junior (Roberto Carlos) e subir à rua Reinaldo Machado (bairro Recanto).

Outra alternativa será optar pela Avenida Aristides Campos como rota alternativa para o destino desejado.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, a expectativa é a de que os trabalhos na região durem cerca de 45 dias, prazo que pode sofrer alterações em virtude do clima do município, uma vez que a chuva dificullta a execução dos serviços.

Trecho do Nova Brasília também será interditado

No dia 19 de fevereiro, segunda-feira, o trecho da Linha Vermelha entre as ruas Etelvina Vivacqua e Manoel Gomes Soares também será interditado em função do início de obras de pavimentação que terão início na região.