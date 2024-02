Vai doar sangue? Hemoes atende em horário reduzido neste domingo (25)

Neste domingo (25), o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), que funciona anexo ao Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória, funcionará, excepcionalmente, das 7h às 13h para doação de sangue. O cadastro de doadores acontecerá até 12h20.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), a excepcionalidade ocorre devido a uma manutenção preventiva predial. Entretanto, as atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira (26), a partir das 7 horas.

O Hemoes fica na avenida Marechal Campos, número 1.468, no bairro Maruípe. O horário de funcionamento é das 7h às 19h, de segunda a domingo, com cadastramento de doadores até as 18h20.