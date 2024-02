Vasco da Gama e Volta Redonda desembarcam no ES nesta sexta (23)

Vasco da Gama e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (24), às 17h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O jogo é válido pela 10ª rodada da Taça Guanabara.

A torcida cruzmaltina do Espírito Santo já garantiu todos os ingressos para partida contra o Volta Redonda. Com 20 mil ingressos vendidos, os vascaínos prometem casa cheia.

As delegações de Vasco e Volta Redonda vão desembarcar em Vitória, nesta sexta-feira (23), por volta das 16h, e por questões de segurança, os jogadores não vão passar pelo saguão do aeroporto.

O Vasco emitiu um comunicado em seu Instagram oficial, que diz: “O desembarque da delegação vascaína na chegada ao Aeroporto de Vitória será realizado diretamente na pista, sem passagem pelo saguão. Os torcedores poderão recepcionar os atletas na chegada da delegação ao hotel”.

