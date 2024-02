Venda Nova abre inscrições gratuitas para castração de animais

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, anuncia a abertura das inscrições para a 3ª etapa do Programa Patamigos, que oferece a esterilização cirúrgica de cães e gatos como parte de uma política pública de controle populacional. O cadastro para tutores voluntários também está em vigor, visando cuidados pós-operatórios aos animais em situação de rua submetidos à cirurgia.

O Programa Patamigos busca cadastrar tutores de cães e gatos inscritos no CadÚnico, contemplando famílias de baixa renda. A esterilização cirúrgica é realizada por uma clínica veterinária credenciada, abrangendo serviços como microchipagem, avaliação clínica pré-operatória e procedimento cirúrgico, promovendo o bem-estar animal e contribuindo para o controle populacional.

Para se inscrever, é necessário residir em Venda Nova, ter inscrição no CadÚnico com renda de até meio salário por pessoa ou até três salários-mínimos de renda mensal total, e possuir idade mínima de 16 anos. As inscrições acontecem a partir desta segunda-feira (19) e seguem até a próxima sexta-feira (23), presencialmente, na Secretaria de Meio Ambiente (Centro Agroambiental), das 07h às 13h, mediante apresentação de documentos como formulário de cadastro preenchido (Clique aqui), cópia dos documentos pessoais e folha resumo do CadÚnico.

Cada tutor cadastrado no Patamigos pode inscrever individualmente seus animais para avaliação veterinária. A seleção prioriza famílias de renda mais baixa, cadastros até junho de 2023, tutores temporários voluntários, e fêmeas em idade reprodutiva. A castração é limitada a um animal por CadÚnico, sujeita à disponibilidade orçamentária da Secretaria de Meio Ambiente.

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos na Secretaria de Meio Ambiente, durante os dias úteis das 07h às 13h, ou pelos telefones (28) 3546-3662 e (28) 99936-8704. Dúvidas não contempladas no edital serão decididas pela Secretaria de Meio Ambiente.