Linha Vermelha ficará interditada a partir desta segunda-feira (19)

A partir desta segunda-feira (19), o trecho da avenida José Félix Cheim (Linha Vermelha) entre as ruas Manoel Gomes Soares e Etelvina Vivacqua será, temporariamente, interditado para o tráfego de veículos, em função do início das obras de pavimentação que serão realizadas no local.

Trata-se de mais uma etapa do projeto da nova rede de macrodrenagem de Cachoeiro. Com a conclusão do assentamento das galerias de concreto, as equipes darão início à recuperação viária da via.

Leia também: Atendimentos de serviços sociais da Secretaria de Saúde em novos endereços

Devido à interdição do trecho, os veículos deverão acessar a rua Augusto Nogueira (subida para a avenida Aristides Campos) por meio das ruas Cariacica e Colatina.

Outra alternativa, para os que trafegam pela Linha Vermelha, será acessar a avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro São Francisco de Assis, como forma de desviar do ponto de bloqueio e desafogar o trânsito na região

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, a expectativa é a de que os trabalhos na região durem cerca de 45 dias, prazo que pode sofrer alterações em virtude do clima do município, uma vez que a chuva dificulta a execução dos serviços.

“A recuperação das ruas e avenidas que passaram por intervenções de macrodrenagem é um componente essencial deste amplo projeto que estamos realizando em Cachoeiro, e não apenas visa restaurar o asfalto danificado pelas obras, mas também serve como forma revitalizar as vias com um pavimento renovado, proporcionando uma melhoria significativa na qualidade da infraestrutura urbana”, destaca Lorena Vasques, secretária municipal de Obras de Cachoeiro.