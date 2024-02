Venda Nova reabre inscrições para editais de cultura

Com o propósito de fomentar a cultura no município, a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante reabriu as inscrições de editais da Lei Paulo Gustavo que não foram preenchidos anteriormente.

O novo prazo de inscrição segue até o dia 18 de fevereiro. No total, são mais de 80 mil reais direcionados para a cultura de Venda Nova do Imigrante.

O Edital de Chamamento Público 001/2023 – Apoio a Produções Audiovisuais disponibiliza mais de 45 mil reais e destina-se a apoio de reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema, e capacitação, apoio a cineclubes e formação de festivais e mostras.

Já o Edital de Chamamento Público 002/2023 – Edital de Seleção de Projetos para firmar termo de execução cultural – Audiovisual, disponibiliza mais de 36 mil reais para serem investidos em cultura tradicional popular, além de dança, música, teatro, artes plásticas e visuais.

Todos os valores são divididos em categorias. Confira os editais completos em: vendanova.es.gov.br