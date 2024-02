PL em crise no ES e em Cachoeiro; veja o que Magno Malta tem a dizer

Por: Flavio Cirilo

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve as suas bases estremecidas após operação Tempus Veritatis (Hora da Verdade), da Polícia Federal, que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados por suposta organização criminosa para atuar na tentativa de golpe de Estado.

Entre aos alvos da operação estava o presidente nacional da legenda, Valdemar da Costa Neto, que foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Cassação do PL

O que já estava ruim, ficou ainda pior. O senador Humberto Costa (PT) entrou com um pedido na Procuradoria Geral da República (PGR) para que o partido seja cassado.

O parlamentar solicita uma investigação para saber se a legenda de Bolsonaro não usou dinheiro do fundo partidário para financiar o suposto golpe de Estado.

Como fica o PL no ES

Diante da turbulência no cenário nacional, a coluna entrou em contato com a Presidência do PL no Espírito Santo para saber até que ponto todo esse alvoroço pode comprometer as pré-candidaturas a prefeitos e vereadores nos municípios.

O presidente estadual do PL, senador Magno Malta, lamentou os acontecimentos, mas afirmou que, apesar da “narrativa infundada, que visa apenas a prisão de Jair Bolsonaro”, os “conservadores e bolsonaristas, continuaremos empenhados, inclusive com pré-candidatos no Espírito Santo em todos os municípios, conforme afirmei algumas vezes.”

Só lamento

O parlamentar ainda ressalta que o Partido Liberal mantém-se firme mesmo diante da prisão do presidente nacional da legenda e a operação da PF, que acertou em cheio a alta cúpula Bolsonarista.

“Lamentamos a situação atual, que já é perceptível até para aqueles menos informados. O PL foi alvo de exclusão com a intenção de ser banido, tendo o ex-presidente Jair Bolsonaro como principal alvo. Solidarizamo-nos com ele, mais uma vez enfrentando ações persecutórias persistentes”, afirmou Magno Malta.

A preocupação do Magno

O senador do Espírito Santo ainda apontou preocupação com as movimentações de partidos da oposição, que podem, até mesmo, acabar com o partido.

“Este cenário é evidenciado pelo comportamento do senador Humberto Costa, do PT, que solicitou à PGR a cassação do registro de nosso partido, demonstrando a pressão política em meio ao iminente cenário eleitoral. Afinal, todos reconhecem a força do PL, de Bolsonaro e das pautas que defendemos”, ressaltou.

Ditadura às Forças Armadas ?

Nossas convicções permanecem inabaláveis diante de tudo isso, apesar da narrativa infundada que visa apenas a prisão de Jair Bolsonaro.

“Além disso, é difícil entender como as Forças Armadas permitem que oficiais da ativa sejam submetidos a um tribunal sem legitimidade. A legitimidade deve ser mantida pelo tribunal militar; no entanto, o Brasil parece estar em um regime de exceção, uma ditadura”.

PL enfraquecido em Cachoeiro?

Em meio as turbulências da operação da Polícia Federal contra a suposta organização criminosa do PL, o pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim vereador Junior Corrêa, até então filiado ao partido, veio a público, por meio de nota, informar a sua insatisfação com a legenda.

No texto, ele relata o desprezo do senador Magano Malta por sua pessoa e, consequentemente, pela sua pré-candidatura a prefeito na Capital Secreta.

“Perdeu, PL!”

O vereador, que até então era considerado um dos principais nomes do PL no Sul do Estado, se reuniu com lideranças políticas do Progressistas para discutir o cenário das eleições municipais em Cachoeiro. E as conversas seguem bem avançadas por sinal.

É importante lembrar que o pai do vereador, o bolsonarista José Carlos Corrêa Cardoso, mais conhecido como Zezé da Cofril, é vice-presidente do Progressistas em Cachoeiro.

