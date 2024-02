VÍDEO | Caminhão provoca engavetamento no centro de Cachoeiro

Um caminhão baú provocou um engavetamento na manhã desta terça-feira (27), após atingir dois veículos que estavam parados no semáforo na descida da Jones dos Santos Neves (Consolação), no bairro Guandú, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Acidente grave entre caminhonete e caminhão mata uma pessoa na BR-262

No vídeo registrado por um popular, mostra um carro Toyota/Etios sedan, de cor prata e um Fiat/Pálio, de cor preta, parados na via e o caminhão baú logo atrás. Não há informações de feridos e o que provocou a colisão.

A equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) estão se deslocando para o local. Mais informações em instantes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.