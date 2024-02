VÍDEO | Carreta com containers bloqueia trânsito em Cachoeiro

Uma carreta transportando containers bloqueou o trânsito na tarde desta segunda-feira (26), na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Santo Antônio (Consolação), em Cachoeiro de Itapemirim.

No vídeo feito por um popular mostra a carreta que seguia sentido ao centro da cidade, quando não consegue fazer a manobra e fica atravessada na avenida. Um homem chega a dar o suporte ao motorista da carreta para realizar a manobra e voltar ao sentido contrário.

Entramos em contato com a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro para mais informações, mas não obtivemos retorno até a publicação do texto.

