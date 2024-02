VÍDEO | PM prende suspeitos de tráfico de drogas durante festa em Mimoso

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas e grande quantidade de entorpecentes, neste sábado (24), no município de Mimoso do Sul.

Militares da Força Tática localizaram os indivíduos em uma festa, denominada “Ressaca de Carnaval”, que estava sendo realizada na Praça das Mangueiras, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

No local, a PM fez abordagens e averiguações, onde encontrou dois suspeitos com vasta quantidade de drogas. Com eles, a polícia apreendeu 121 buchas de maconha; 1 porção de crack; 2 pinos de cocaína; 22 pedras de crack; 1 papelote de cocaína; 2 celulares; 1 pochete preta; material de endola e R$ 114,00.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 7ª DRCI para providências cabíveis.

Veja o vídeo: