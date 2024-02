Videomonitoramento já ajudou recuperar 16 veículos furtados em Cachoeiro

Inaugurado em agosto de 2023, no Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães”, o novo sistema de videomonitoramento de Cachoeiro está atuando como importante aliado junto às forças de segurança no combate ao crime no município.

O complexo abriga uma central moderna, responsável por operar um total de 228 câmeras estrategicamente instaladas em diversos pontos da cidade, uma quantidade seis vezes superior ao sistema anterior, que dispunha de apenas 40 unidades.

Leia também: Alerta de chuvas intensas: Sul do ES recebe aviso amarelo do Inmet

Graças à tecnologia empregada, que inclui um sistema de Cerco Eletrônico, o novo sistema de videomonitoramento já contribuiu para a recuperação de 16 veículos furtados, como carros e motocicletas.

Ao identificar um automóvel com restrição, a central de vigilância aciona, de imediato, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), que realizam uma abordagem com objetivo de averiguar a ocorrência. O procedimento é executado graças à leitura automatizada das placas e do cruzamento com bancos de dados.

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) destaca que a central, ao integrar diferentes tecnologias, permite o monitoramento em tempo real. Isso não apenas auxilia na prevenção de delitos, mas também na identificação de suspeitos, possibilitando uma resposta rápida das forças de segurança quando necessário.

“O novo sistema de videomonitoramento representa um marco histórico para Cachoeiro, introduzindo uma eficiência e modernidade inéditas no combate ao crime. A rápida mobilização dos agentes de segurança, possibilitada por essa tecnologia, viabiliza abordagens mais ágeis e eficazes no atendimento aos chamados”, destaca Ruy Guedes Barbosa, vice-prefeito e secretário municipal de Segurança e Trânsito.

“Este é um legado que permanecerá na área de segurança pública em Cachoeiro. A tecnologia emerge como uma aliada imprescindível nas iniciativas do poder público contra o crime, e os resultados até agora obtidos confirmam sua eficácia”, ressalta o prefeito Victor Coelho.

Equipamentos de videomonitoramento

OCR (Leitura de Placas de Veículos): as câmeras com tecnologia OCR possibilitam a leitura automatizada das placas de veículos que transitam pelas vias monitoradas. O sistema é capaz de identificar, em tempo real, veículos roubados, furtados ou com alguma restrição, permitindo uma ação imediata das autoridades competentes.

PTZ (Pan-Tilt-Zoom): as câmeras PTZ são equipadas com recursos de movimentação horizontal (pan), vertical (tilt) e zoom, permitindo que os operadores tenham um controle preciso e dinâmico sobre o campo de visão. Essa funcionalidade é especialmente útil para rastrear eventos em tempo real e capturar detalhes importantes em locais específicos.

Reconhecimento facial: a tecnologia de reconhecimento facial permite a identificação de indivíduos cadastrados em bancos de dados ou listas de interesse das autoridades policiais. Com esse recurso, é possível localizar suspeitos, foragidos da justiça e pessoas desaparecidas, contribuindo para a resolução de casos e a garantia da segurança pública.

Radar perimetral: o sistema de radar perimetral é utilizado para detectar movimentos em áreas restritas ou delimitadas, como cercas e muros, auxiliando na prevenção de invasões e garantindo maior controle sobre a segurança de locais sensíveis.

Cornetas de áudio: além das câmeras de vídeo, o Centro de Governança Municipal conta com cornetas de áudio integradas ao sistema. Elas permitem que os operadores se comuniquem com pessoas em locais monitorados, podendo fornecer instruções, alertas ou orientações em tempo real.