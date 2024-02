Vila Velha abre seleção para auxiliar de saúde bucal e farmacêutico

Está aberto o processo seletivo para contratação de farmacêuticos e auxiliares em saúde bucal para atuarem na rede municipal de saúde de Vila Velha. As inscrições são gratuitas e estão abertas no site da Prefeitura Municipal até o dia 15 de fevereiro.



Para o cargo de farmacêutico são duas vagas mais cadastro reserva, com salários de R$ 3.089,25, mais benefícios para carga horária de 30 horas semanais, e R$ 4.069,19 mais benefícios para jornada de 40 horas semanais. É necessário que o candidato tenha ensino superior em Farmácia e registro no conselho de classe.

Já para cargo de de auxiliar de saúde bucal há uma vaga mais cadastro de reserva, com carga horária de 40 horas semanais. Para concorrer, o candidato deve ter ensino médio completo, curso na área e registro no Conselho Regional de Odontologia. O salário é de R$ 1.933,19 mais benefícios. Entre as atribuições do cargo estão assistir ao cirurgião-dentista no atendimento a pacientes em consultórios, clínicas, ambulatórios odontológicos ou hospitais que possuam o serviço de odontologia.

Serviço

Processo Seletivo Simplificado N.º 021/2024, da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha

Inscrições: até 15 de fevereiro.

Mais informações: AQUI.