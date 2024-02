Volta às aulas: Cooperativa destaca a importância da alimentação saudável

Com a retomada das aulas se aproximando, a Unimed Sul Capixaba sugere uma atenção especial à lancheira escolar, enfatizando a importância da alimentação saudável no ambiente estudantil.

Com base nas informações detalhadas presentes no E-book “Alimentação Saudável na Infância” elaborado pela cooperativa, as escolhas alimentares desempenham um papel crucial não apenas no aprendizado, mas também na energia necessária para as brincadeiras e atividades cotidianas.

A definição de uma alimentação saudável prioriza alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, cereais integrais, carnes magras e lácteos, enquanto não são recomendados os alimentos ultraprocessados e industrializados, ricos em calorias, sódio, açúcar e gordura saturada.

Flávia Moreira Oliveira, psicóloga da Unimed Sul Capixaba fala da importância do lanche escolar para a educação infantil. “Muitas vezes, por conta da correria diária o lanche da escola é aquele mais rápido e prático. Porém sem a devida riqueza de nutrientes e, principalmente, sem mostrar o que é saudável, justamente num ambiente de aprendizagem”, alerta.

Leia também: Confira quais escolas de Cachoeiro tiveram o início das aulas adiado

“É importante criar lanches saudáveis e variados, incentivando a criatividade na escolha dos alimentos, especialmente durante o período escolar, quando as crianças estão conhecendo os alimentos e criando suas rotinas, manias e gostos, que poderão levar para uma vida inteira de saúde ou não”, completa a psicóloga.

“A alimentação envolve vários processos perceptivos, pois além de sabores lidamos com texturas, cores e cheiros. A percepção é um processo essencial de apreensão do mundo e produção de conhecimento, portanto, ao se considerar a oportunidade de estimulação diversificada e ativa da alimentação na infância geramos um contexto ativo para a criança experenciar a realidade e se desenvolver, podendo realizar cada vez mais escolhas consistentes e saudáveis”, finaliza.

O E-book elaborado pela Unimed Sul Capixaba ressalta a importância da hidratação adequada, recomendando a água como a melhor opção para as crianças, seja na lancheira, em casa ou durante os passeios. Refrigerantes, sucos adoçados e outros produtos industrializados devem ser evitados para promover a saúde das crianças.

Entretanto, uma vez na semana ou de 15 em 15 dias, é aceitável abrir uma exceção e incluir algum alimento que a criança peça, goste ou tenha vontade, mesmo que ele não faça parte da listinha dos mais recomendados.

E-book “Alimentação Saudável na Infância”: https://www.unimed.coop.br/site/documents/762629/1967328/E-book+Alimenta%C3%A7%C3%A3o+Saud%C3%A1vel+2023.pdf/c2e1b801-4e0c-cef3-a154-6e5b1110ac0e?t=1685629345177