😨 Ovo Caribe some das lojas e é vendido na internet por até R$ 450

Ovo de P√°scoa caribe, quem comprou, comprou! O tradicional bombom Caribe √© do tipo que divide opini√Ķes: ame-o ou odeio-o. Nas redes sociais √© comum encontrar pessoas falando que ele √© o √ļnico que sobra na caixa da Garoto.

Mesmo assim, a empresa atendeu aos pedidos dos f√£s do bombom com recheio de banana e lan√ßou o ovo de P√°scoa¬†dele,¬†que pesa 219 g, com sugest√£o de pre√ßo de R$ 39,90. Mas tudo leva a crer que a empresa n√£o calculou t√£o bem o n√ļmero de f√£s desse chocolate com recheio de banana.

Faltando 12 dias para o Domingo de P√°scoa, o ovo sumiu nas prateleiras dos supermercados e lojas e virou uma raridade. Na internet j√° √© poss√≠vel encontrar espertinhos querendo faturar alto com os f√£s “sedentos” e vendendo o ovo por mais de R$ 200. Os valores podem ultrapassar os R$ 440 por apenas uma unidade do ovo.

Em uma r√°pida busca nas redes sociais, √© poss√≠vel encontrar reclama√ß√Ķes sobre a dificuldade de encontrar os ovos Caribe e tamb√©m sobre o pouco recheio encontrado, o que deixou muita gente frustrada.

Ovo de Páscoa Caribe só em 2025

Degusta procurou a assessoria de imprensa da Garoto, que afirmou que não está mais produzindo novos ovos para essa Páscoa. Isso significa que toda a distribuição já foi feita e o sabor esgotou rapidamente em vários lugares do país.

“A produ√ß√£o de P√°scoa da Nestl√© e Garoto foi encerrada em janeiro de 2024 e, nesse momento, n√£o voltaremos com a produ√ß√£o, pois j√° estamos com os esfor√ßos voltados para o encerramento do per√≠odo de 2024 e j√° estudando cen√°rios para a P√°scoa de 2025”.

E j√° que encontrar o ovo nas lojas virou quase “miss√£o imposs√≠vel”, tem gente criando alternativas para agradar os amantes do bombom. Isto √©, comprando ele a peso e at√© confeiteiro fazendo o ovo artesanal com o chocolate Garoto.

√Č o caso de Renan Rocha, de Bel√©m do Par√°. Ele vende ovos de P√°scoa e criou a vers√£o com recheio de bombom Caribe, que custa R$ 70 o de 350g e R$ 85 a vers√£o que pesa meio quilo.

Fonte: Terra