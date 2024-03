120 vagas! Curso de mecânica gratuito para mulheres na Grande Vitória

Estão abertas as inscrições para a nova edição do Curso de Mecânica Básica de veículos de duas rodas (motocicleta) e quatro rodas (carro) para condutoras que moram na Grande Vitória. No total, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) disponibiliza 120 vagas, sendo 60 para mecânica de carros e as outras 60 de motos. As aulas serão realizadas nos dias 21 e 22 de março no Espaço Detranzinho, na Serra. As inscrições foram abertas nesta quinta-feira (14) e devem ser feitas, até a próxima segunda-feira (18), exclusivamente no site www.detran.es.gov.br.

Sobretudo, o curso é totalmente gratuito, organizado e coordenado pelo Detran|ES em parceria com as empresas Contauto AutoCenter e Moto Vena. Assim, para participar, é necessário preencher os requisitos e o formulário de inscrição no site oficial do Detran|ES. Aliás, podem ser inscrever mulheres residentes nos municípios da Grande Vitória que sejam habilitadas na categoria escolhida: A para motocicleta e B para carro. Contudo, também é obrigatório não estar cumprindo penalidades de Suspensão do Direito de Dirigir e Cassação da CNH.

Leia também: Divulgado! Confira a programação completa da Festa da Penha

Os cursos

Os Cursos de Mecânica Básica atendem toda a sociedade e têm como foco proporcionar a todos o conhecimento necessário para que resolvam problemas corriqueiros em seus veículos, seja no carro ou na moto, tais como compreender os principais indicadores do painel de instrumentos, noções básicas de verificação do motor, dos freios e fluidos, quando o veículo precisa de alinhamento e balanceamento, além de dicas de condução econômica e cuidados diários.

Segurança

Sobretudo, incentivar a independência e sensação de segurança para quem depende de ajuda externa para resolver contratempos nos seus veículos é também um dos objetivos da iniciativa. Todavia, o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destaca o sucesso de edições anteriores do curso e a importância dessa formação, que é parte das atividades da Escola Pública de Trânsito.

“Já tivemos muitos retornos positivos das participantes de outras edições e nós queremos reforçar a relevância social desses cursos realizados pelo Detran|ES, que aliás, também orientam e preparam as condutoras a fazerem a manutenção dos veículos que circulam pelas ruas, o que também contribui para a prevenção de acidentes e um trânsito sempre melhor. O objetivo do Departamento de Trânsito é principalmente esse e ficamos muito felizes de promover essas iniciativas, ainda mais em um mês tão importante quanto o mês das Mulheres.”

O Detran|ES ressalta ainda que, no momento de submeter a inscrição, todas estejam atentas às informações fornecidas, pois a comunicação do Órgão com as selecionadas será feita via e-mail. Portanto, é de inteira responsabilidade das inscritas acompanhá-las. Aliás, a lista com o nome dos inscritos selecionados para realizar o curso será disponibilizada no site do Detran|ES, após o preenchimento de todas as vagas. E no caso de confirmação é muito importante o comparecimento no dia do curso para que essa vaga não seja desperdiçada, tendo em vista que o número de participantes é limitado e existem outras interessadas.

Assim, ao final da formação, será enviado por e-mail um certificado de participação para alunas com 100% de aproveitamento.

Sobre o Curso

As aulas terão formato presencial, todavia, com dois módulos (teórico e prático), ministradas pelos técnicos das empresas parceiras. Contudo, a formação conta também com uma ampla grade de conteúdos programáticos, como:

Inspeção

Combustível, Tanque

Acelerador, funcionamento

Motor, verificações

Troca de óleo

Corrente de Transmissão

Freios, fluidos e verificação

Sistema elétrico

Interruptores, funcionamento

Rodas, raios e pneus

Cabos embreagem e freios

Manetes

Filtros

Cronograma

Curso de Mecânica de Veículo de 2 rodas (motocicleta), com 60 vagas disponíveis

Data:

21 de março de 2024

Horário:

Das 8h às 12h – parte teórica

Das 13h às 17h – parte prática

Curso de Mecânica de Veículo de 4 rodas (carro), com 60 vagas disponíveis

Data:

22 de março de 2024

Horário:

Das 8h às 12h – parte teórica

Das 13h às 17h – parte prática

Local:

Espaço Detranzinho, localizado atrás do Vitória Apart Hospital, na Rua Sebastião Rodrigues Miranda, n.º 49, Boa Vista II – Serra.

Inscrições

As condutoras interessadas devem fazer as inscrições entre esta quinta-feira (14) e a segunda-feira (18) exclusivamente no site do Detran|ES (http://www.detran.es.gov.br). Todavia, no banner localizado na página principal ou na aba “Educação”, onde constarão todas as informações relativas ao curso.

Para se inscrever, a candidata deve preencher o formulário de acordo com o que for pedido. Destacando que, no ato da inscrição, a solicitante deverá digitalizar sua CNH e anexá-la ao formulário.