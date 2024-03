Divulgado! Confira a programação completa da Festa da Penha

A Comissão Organizadora da Festa da Penha divulgou, nesta quinta-feira (14), a grade completa da programação da 454ª edição do evento, contudo, em homenagem à Padroeira do Espírito Santo. Aliás, um site e um canal do YouTube oficiais do evento também foram anunciados para concentrar as informações da festa. Sobretudo, durante os nove dias de homenagens, serão 50 missas, 10 atrações noturnas já confirmadas e mais de 10 romarias que prometem arrastar mais de 2,5 milhões de participantes entre os dias 31 de março a 8 de abril.

Todavia, o Guardião do Convento, frei Djalmo Fuck, destaca que o Convento da Penha, Casa da Mãe das Alegrias, está pronto para receber os fiéis que pretendem homenagear a Padroeira, fazer suas orações, seus pedidos e agradecimentos. “Serão dias de muita alegria e fé e nossa casa, aliás, nossos freis e todos os trabalhadores e voluntários da Festa estão prontos para receber a todos de braços abertos, nesses nove dias que são de bênçãos enviadas por nossa Mãe”, disse o frade.

50 missas

Assim, serão 50 missas ao longo de todo o evento, incluindo as missas na Capela do Convento da Penha, durante a manhã; as missas do Oitavário no Campinho; e as missas no Parque da Prainha para encerramento das romarias dos Homens no sábado, dia 6; das Mulheres, no domingo, dia 7; e de encerramento da Festa da Penha, segunda-feira, dia 8 de abril, dia da Padroeira do Estado; além da missa de Envio da Romaria dos Homens na Catedral Metropolitana no sábado, dia 6.

“Lembrando que esse ano o tema da Festa, que vai inspirar todo o Oitavário, é ‘Ó Vem Conosco, Vem Caminhar’. Ele é em si um convite para que possamos caminhar juntos com Maria em todos os nossos momentos. É Ela quem nos inspira a amarmos uns aos outros e sermos confiantes nas promessas de Cristo”, contudo, disse padre Cláudio Alves Moreira, coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Vitória.

Aliás, logo no primeiro dia oficial da Festa da Penha, no domingo de Páscoa, 31 de março, acontece o Concerto da Penha, às 18 horas, no Campinho do Convento. Assim, o grupo reúne diversos artistas e deverá agradar a toda família com um repertório variado. Contudo, já entre os dias 1º a 4 de abril, às 19h30, haverá atrações culturais e religiosas no Campinho do Convento: Espetáculo as 7 Alegrias de Maria; Padre Diego Carvalho e Suely Façanha; Padre Joãozinho e orquestra de violões Cordas & Acordes; e Ziza Fernandes e Padre Anderson Gomes estão entre as atrações. Também às 19h30, mas dessa vez no Parque da Prainha, na sexta-feira, dia 5, será a vez das Mães Que Oram Pelos Filhos com Eliana Ribeiro, cantora capixaba evangelizadora de renome nacional, que fará uma participação também na Vigília da Juventude, domingo, dia 7.

Transmissão

Todavia, várias atividades na programação terão transmissão pela internet, uma delas é a Romaria dos Homens, no sábado (6), a partir das 19 horas, que será apresentada pelo padre Renato Criste e a jornalista Carol Monteiro, direto do Parque da Prainha com animação da Banda Rezza, Milícia Celeste e outros convidados. No domingo (7), logo após a Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres, é a vez do cantor e compositor Thiago Brado encantar os fieis no Parque da Prainha com seu novo show “Clássicos da Igreja”. Aliás, o Estado é um dos primeiros a receber a nova turnê do artista católico, que está com agenda de apresentações em todo o País.

Contudo, as romarias estão mais do que confirmadas, são 11 no total, incluindo a Romaria dos Homens, que está com quase 70 anos de existência; as romarias das Mulheres, dos Conguistas, dos Ciclistas, dos Adolescentes, das Pessoas com Deficiência, dos Militares, a Remaria e as das dioceses de São Mateus, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim.

Site e YouTube

Sobretudo, a Comissão de Comunicação da Festa da Penha também lançou nesta quinta-feira (14) o site oficial da Festa da Penha, no endereço festadapenhaoficial.com.br. Contudo, o site e o novo canal do Youtube estão no ar e trazem as principais informações e curiosidades sobre uma das três maiores festas marianas do Brasil. Todavia, as novas plataformas visam, além de fortalecer as ações que acontecem em preparação à Festa, trazer os principais conteúdos da celebração em honra à Nossa Senhora da Penha.

Contudo, para o padre Anderson Gomes, coordenador da Comunicação da Festa da Penha, esse é um grande avanço para a organização e comunicação da Festa. “Todo esse empenho é para que a Festa da Penha esteja cada vez mais presente na vida dos capixabas e propague essa devoção existente há mais de 454 anos”, destacou.

Todavia, através do site os romeiros e turistas poderão ter acesso ao histórico da Festa da Penha, informações sobre as romarias e dioceses, a estrutura organizacional da Festa, todas as notícias sobre o evento, que ganharam destaque na página inicial, além de imagens da Procissão Fotográfica, que ganhou uma aba com imagens emocionantes das edições anteriores.

Programação da Festa da Penha:

(Programação prévia, ou seja, sujeita a alteração)

31 DE MARÇO (DOMINGO DE PÁSCOA) – 1º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás!

5h, 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

7h30 – Corrida da Penha na Praça do Ciclista x Parque da Prainha

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa de abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vila Velha

18h – Concerto da Penha – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

01 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) – 2º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Contigo pelo caminho, Santa Maria vai!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 2º Dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet) – Área pastoral: Serrana

19h30 – Espetáculo as 7 Alegrias de Maria – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

02 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) – 3º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 3º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet) – Área pastoral: Cariacica/Viana

19h30 – Bênção para os Casais no Campinho do Convento, com Padre Diego Carvalho e Suely Façanha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

03 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) – 4º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Luta por um mundo novo de unidade e paz!

7h, 9h e 11h – Missas no Campinho do Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 4º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet) – Área pastoral: Benevente

19h30 – Noite Mariana: Canções de Amor e Fé, com Padre Joãozinho e orquestra de violões Cordas & Acordes (maestro Hugo Leonardo) – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

04 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) – 5º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Lembra que abres caminho, outros te seguirão!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 5º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet) – Área pastoral: Serra/Fundão

19h30 – Oração em Canção com Ziza Fernandes e Padre Anderson Gomes – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

05 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) – 6º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Maria, caminha com tua Igreja!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Romaria dos Militares – saída do portão do Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 6º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet) – Área pastoral: Vitória

19h30 – Noite Oracional: Mães que Oram pelos Filhos com Eliana Ribeiro – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

06 DE ABRIL (SÁBADO) – 7º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Maria, caminha conosco em romaria!

7h – Missa na Capela do Convento

8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída da Praça Duque de Caxias até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde é celebrada a Missa

9h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

10h – Romaria dos Adolescentes – saída do Parque da Prainha

11h – Missa com Adolescentes no Campinho do Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

18h – Missa de Envio da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h – Transmissão e apresentação da Romaria dos Homens com Carol Monteiro e Padre Renato Criste. Animação Banda Rezza, Milícia Celeste e outros convidados no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

07 DE ABRIL (DOMINGO) – 8º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Maria, ensina-nos a viver a comunhão e participação!

5h, 7h e 11h – Missas na Capela do Convento

8h – Remaria, concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa

9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

14h – Transmissão da Romaria das Mulheres e especial Salve Mãe das Alegrias com Carol Monteiro e Padre Renato Criste. Animação no Parque da Prainha com convidados – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Romaria das Mulheres – saída do Santuário de Vila Velha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h30 – Devocional Oitavário – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h – Show “Clássicos da Igreja” com Thiago Brado no Parque da Prainha

21h – Início da Vigília Jovem no Campinho do Convento com participação de Eliana Ribeiro

22h – Missa de abertura da Vigília Jovem no Campinho do Convento

08 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)

DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO

0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9h e 12h – Missas na Capela do Convento

7h – Missa CRB e Seminário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho

8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – saída em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha

10h – Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para Ação Social – Campinho do Convento

14h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Carol Monteiro e Padre Renato Criste – animação no Parque da Prainha com convidados – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h45 – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha – transmitida pela tv gazeta

18h30 – Show de encerramento