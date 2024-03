1ª Etapa do Circuito Capixaba de Jiu-Jitsu começa neste domingo (24)

A Arena Jacaraípe, na Serra, vai ser palco da primeira Etapa do Circuito Capixaba de Jiu-Jitsu. A competição tem início neste domingo (24), a partir das 9 horas, com disputas desde a categoria mirim até o faixa preta da categoria master.

Aliás, o torneio é realizado pela Federação Capixaba de Jiu-Jitsu Esportivo (FCJJE) e conta com patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Contudo, o evento teve um boa adesão e recebeu a inscrição de 800 lutadores. Para os atletas filiados, a etapa conta pontos para o ranking da federação.

Assim, o presidente da FCJJE, Thiago Oliveira, conta que essa é uma oportunidade de proporcionar aos participantes um evento de alto nível competitivo e também de movimentar a economia local.

“Buscamos salientar a oportunidade do município de comportar um evento de tal magnitude. Propiciando aos participantes locais e do entorno, o acesso a uma competição de alto nível entrando no calendário. Vale salientar ainda o potencial econômico, comercial, hoteleiro e turístico, além da visibilidade oportunizada ao município, com o patrocínio do Governo do Estado, por meio da Sesport”, disse Thiago de Oliveira.

Sobretudo, no dia do evento, também terão ações comunitárias para a população. Como a emissão de carteira de prioridade para pessoas com deficiência, blitz da saúde, oficina de fitdance e corte de cabelo gratuito.