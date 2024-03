Aceleração de startups: ES abre inscrições para nova rodada

O Espírito Santo está com oportunidade para rodada de aceleração de startups. O Fundo de Investimentos em Participações (FIP) Funses 1, com recursos do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, abriu inscrições para a sexta rodada de aceleração de startups.

Entretanto, o programa terá quatro meses de duração e oferecerá apoio da rede de mentores ACE Ventures, além de conexões com corporações parceiras. As inscrições seguem até o dia 1º de abril no site da Ace Ventures.

LEIA TAMBÉM: ICMS: projeto altera prazos processuais no ES

Gerido pela empresa TM3 Capital, o Funses 1 conta com 16 empresas aceleradas e, aproximadamente, R$ 8 milhões investidos nessa modalidade. Dessa forma, o anúncio das empresas do batch 6 deve sair até maio e contarão com mentorias da ACE Ventures.

Por sua vez, também contará com especialistas de diversas áreas como Contábil, Produto, Gestão, Marketing & Vendas, Jurídico e Fundraising.

Criado em 2019, com base nos recursos oriundos da exploração de petróleo, o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo permite buscar a atração de novos negócios, gerando emprego e renda para o Espírito Santo.

Em 2021, o Governo do Estado canalizou recursos para o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), para a criação do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Funses 1, com R$ 250 milhões.

Dessa forma, os recursos foram destinados a investimentos em empresas promissoras dos setores de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); Nanotecnologia; Varejo e Comércio Eletrônico; Economia Criativa, Serviços Financeiros;Economia Digital; Educação; Saúde e Ciências da Vida; Energias Renováveis; Químico e Materiais; Meio Ambiente; Agronegócio; Metalmecânico; Transporte; Logística; Rochas Ornamentais; Economia do Turismo e Lazer; Madeira e Móveis; e Confecção Têxtil e Calçados.

Sobre a TM3 Capital

Fundada em 2011 pelo empreendedor Marcel Malczewski, a TM3 Capital é uma gestora brasileira de venture capital que traz mentalidade e espírito empreendedor no seu DNA.

Entretanto, com mais de meio bilhão de reais sob gestão atualmente, a TM3 Capital já estruturou cinco veículos de investimento e realizou mais de 60 investimentos em startups. Assim, tendo ampla expertise e cases de sucesso com investimentos em empresas tanto de software quanto de hardware. A TM3 já co-investiu ou vendeu empresas para grandes corporações, como Santander, Movile, Microsoft, Trybe, Linx, Stone, Whirlpool, Sonda, Trimble e Ambev.

Sobre a ACE Ventures

A ACE Ventures é uma investidora early stage. Atua, primariamente, como Venture Capital, investindo em startups early stage, e como Venture Builder, co-fundando negócios com os empreendedores. Fundada em 2012, a ACE Ventures já realizou aportes em 150 startups, concluindo o exit de 27 dessas empresas.

A partir da perspectiva dos fundadores, seria o momento em que conseguiram vender suas ações, ou parte delas. Contudo, reduzindo assim sua participação na empresa, como Decorati e Love Mondays, vendidas em 2019 para a Loft e Glassdoor respectivamente. Além delas, a Melhor Envio, que foi adquirida pela Locaweb no fim de 2020. No track record, mil startups estão conectadas com grandes empresas.

A holding conta também com verticais de consultoria de inovação (ACE Cortex), educação (Future Dojo), finanças (Zebra Câmbio). Em 2023, lançou dois novos negócios, como a boutique de M&A (ACE Advisors) e a gestora para transações via corporate venture capital (ACE Outlier Capital).