Acidente entre veículos deixa três feridos em Marataízes

Três pessoas ficaram feridas em um acidente em Marataízes, no trevo de Lagoa Funda, na noite dessa quinta-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, no local, a equipe encontrou dois veículos danificados, sendo um Volkswagen/Fox e um Nissan. O condutor do Fox relatou que além dele, estava no interior do carro uma mulher que sentia dores na região do braço direito e na cintura.

No entanto, o motorista do Nissan disse que estava com dores na região da cabeça e apresentava um corte no nariz. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu o condutor do Nissan para a Unidade de Pronto Atendimento do município.

Já os ocupantes do outro veículo foram levados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Queda no número de acidentes em 2023

Em 2023, a Polícia Rodoviária Federal registrou queda no número de acidentes e óbitos. Esta redução expressiva nos índices de acidentes e óbitos esta atribuída a uma combinação de fatores, incluindo a intensificação das operações de fiscalização e a implementação de programas educacionais para os motoristas.

No entanto, apesar dos progressos, ressaltamos a importância da vigilância contínua da PRF e do cumprimento das leis de trânsito por parte dos condutores, sempre com vistas à garantia dessa tendência positiva, proporcionando mais segurança e cidadania a todos que utilizam a BR-262. Além disso, a PRF pede que motoristas tenham atenção no volante.