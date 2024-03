Adolescente é apreendido pela PM com drogas e simulacro em Alegre

Na tarde da última quarta-feira (27), os policiais militares da Força Tática do 3°Batalhão (BPM), apreenderam um adolescente de 15 anos com drogas, dinheiro e um simulacro de arma de fogo durante abordagem em Alegre.

Por volta das 12h42min, durante o patrulhamento na rua Emílio Marins, no centro, os policiais visualizaram o adolescente, que já é conhecido, e durante a busca pessoal os policiais localizaram em seu bolso duas buchas de maconha.

Na casa do adolescente, acompanhados dos pais, os militares localizaram outras 15 buchas e quatro tabletes pequenos de maconha, R$ 360,00 em dinheiro e um simulacro de arma de fogo, idêntico a uma pistola.

A mãe do adolescente informou aos policiais que iria procurar as autoridades, visto não suportava mais as ações do filho. E contou ainda que a noite inteira ocorria a movimentação de pessoas procurando seu filho.

O adolescente recebeu voz de apreensão e foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre, acompanhado dos pais, para providências.