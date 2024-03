PM apreende 22 pés de maconha durante ação no Espírito Santo

Durante o patrulhamento da equipe da Força Tática da 11ª Companhia Independente na tarde da última quarta-feira (27), no bairro Vila Bethânia, Viana, os policiais receberam a denúncia de que em uma edificação, próxima à antiga linha de trem, havia uma plantação de maconha.

Os militares foram ao local indicado e visualizaram, através da báscula, alguns pés de maconha. Ao entrar na construção, constataram que se tratava de 22 pés do entorpecente prontos para o plantio em uma estufa, além de uma sacola com aproximadamente 430 gramas da mesma substância.

O material apreendido foi entregue na 4ª Delegacia Regional e ninguém foi detido.

