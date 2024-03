Aeroporto de Cachoeiro poderá ser base para nacionalização de aeronaves

O novo Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim poderá ser usado como base para nacionalização de aeronaves. A ideia é do vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB).

Nesta quarta-feira (27), durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço, ele explicou a importância de as obras de requalificação do equipamento já contemplarem as adaptações necessárias para que o município se beneficie com as oportunidades que a iniciativa pode trazer.

“O Espírito Santo é um grande importador de aeronaves e com a nova estrutura o objetivo é levar uma base de nacionalização de aviões e helicópteros no local. Um novo negócio que movimenta a economia local e gera muitos dividendos para o município e região”, explica Ricardo Ferraço.

Confira detalhes sobre a base para nacionalização no Aeroporto de Cachoeiro

Ordem de serviço

A cerimônia de assinatura ocorreu no Palácio Anchieta, em Vitória, e contou com a participação de diversas autoridades. Entre eles, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), o vice-prefeito Rui Guedes (Podemos) e o presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro, Brás Zagotto (Podemos).

“Cachoeiro é a maior cidade do interior do nosso Estado. Por si só já contribui muito com o desenvolvimento do Espírito Santo e os benefícios com o novo aeroporto será a grande alavanca para todo o Sul capixaba. Eventos, turismo e muita atividade econômica”, destaca o vice-governador.